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Перед боєм з Майком Тайсоном його суперник вирішив застрахувати свої вуха

Багатьом пам'ятний бій Майка проти Евандера Холіфілда.

Перед боєм з Майком Тайсоном його суперник вирішив застрахувати свої вуха
Майк Тайсон і Рой Джонс
Фото: essentiallysports.com

Колишній володар поясів у чотирьох вагових категоріях Рой Джонс-молодший застрахує свої вуха перед боєм з колишнім абсолютним чемпіоном світу Майком Тайсоном.

Менеджер боксера Жолт Барна вирішив передбачити можливий інцидент, аналогічний події в червні 1997 року, коли Тайсон відкусив частину вуха Евандера Холіфілда під час їхнього другого бою, повідомляє tekdeeps.com.

Нагадаємо, що 54-річний Тайсон і 51-річний Джонс планують провести поєдинок 12 вересня. Виставковий бій буде складатися з восьми раундів і пройде в американському штаті Каліфорнія.

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