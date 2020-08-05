Перед боєм з Майком Тайсоном його суперник вирішив застрахувати свої вуха

Колишній володар поясів у чотирьох вагових категоріях Рой Джонс-молодший застрахує свої вуха перед боєм з колишнім абсолютним чемпіоном світу Майком Тайсоном.

Менеджер боксера Жолт Барна вирішив передбачити можливий інцидент, аналогічний події в червні 1997 року, коли Тайсон відкусив частину вуха Евандера Холіфілда під час їхнього другого бою, повідомляє tekdeeps.com.

Нагадаємо, що 54-річний Тайсон і 51-річний Джонс планують провести поєдинок 12 вересня. Виставковий бій буде складатися з восьми раундів і пройде в американському штаті Каліфорнія.