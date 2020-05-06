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Вслед за Майком Тайсоном еще один бывший абсолютный чемпион мира в хэвивейте заявил о возвращении в бокс

Мир может увидеть третий бой между Тайсоном и Эвандером Холифилдом.

Фото: fightnews.ru

После того, как легендарный Майк Тайсон в 53 года объявил о своем возвращении в бокс, другой бывший абсолютный чемпион в хэвивейте - Эвандер Холифилд сделал аналогичное признание.

57-летний Холифилд, который в своей карьере дважды встречался с Тайсоном, в последний раз выходил на ринг в 2011 году, прежде чем в 2014 году объявил о завершении карьеры.

"Отступление только прокладывает путь к возвращению", - написал Холифилд, что многими было воспринято как сообщение о возобновлении карьеры.

В прошлом году Холифилд уже говорил о возможности вернуться в бокс ради выставочных поединков. Таким образом, цели Тайсона и Холифилда могут снова совпасть.

Напомним, в ноябре 1996 года состоялся первый бой между Майком и Эвандером, подготовка к которому начиналась еще до того, как Тайсон попал в тюрьму (1992). Тот поединок закончился в 11 раунде победой Холифилда техническим нокаутом.

Спустя 8 месяцев состоялся 2-й бой между этими боксерами, который завершился после третьего раунда – Холифилд отказался выходить в ринг после того, как Тайсон дважды по ходу предыдущего раунда пытался отгрызть у Эвандера кусочки уха. Добавим, что одна из попыток Майка все же увенчалась "успехом".

Тайсон был дисквалифицирован, лишен боксерской лицензии и оштрафован на 3 млн долл. плюс судебные издержки.

Матч-реванш получил статус "событие года" по версии журнала The Ring.

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