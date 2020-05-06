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Экс-игрок "Шахтера" договорился с Моуриньо о трансфере в "Тоттенхэм"

Виллиан не хочет покидать столицу Великобритании.

Экс-игрок "Шахтера" договорился с Моуриньо о трансфере в "Тоттенхэм"
Виллиан с Кубком Англии
Фото: instagram.com/willianborges88

Бразильский вингер "Челси" Виллиан на пути в "Тоттенхэм", утверждает The Sun.

Виллиан уже заключил устное соглашение с наставником "шпор" Жозе Моуриньо, с которым бразилец два года успел поработать в бытность португальца главным тренером "Челси".

Отметим, что 31-летний экс-игрок "Шахтера" переберется в "Тоттенхэм" в статусе свободного агента – в июне у него заканчивается контракт с "Челси".

Его доступность вызвала интерес у больших клубов Европы, включая "Арсенал", "Ливерпуль" и "Интер".

Однако сам бразилец не раз заявлял, что ему очень комфортно в Лондон, где он жил со своей семьей в течение последних семи лет.

"Мне нравится Лондон, и моей семье тоже нравится, но на этот вопрос я не знаю, как на него ответить (о новом трансфере, - прим. LB.ua).

Я не знаю, в какой клуб я пойду, останусь ли я здесь, в "Челси", или я уезжаю в другой лондонский клуб", - заявил Виллиан в интервью Боливии Talk Show.

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