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Лидер атак "Тоттенхэма" приступил к службе в морской пехоте

Сон Хын Мин попал в учебный центр.

Лидер атак "Тоттенхэма" приступил к службе в морской пехоте
Сон Хын Мин пока еще в штатском
Фото: Dailymail.co.uk

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин приступил к службе в армии Южной Кореи, воспользовавшись карантином из-за пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.

27-летний футболист будет заниматься в учебном лагере морской пехоты на острове Чеджу, куда уже прибыл для прохождения обучения.

Согласно законам Южной Кореи, каждый мужчина до 28 лет должен пройти службу в армии, которая длится 21 месяц.

Отметим, что в 2018 году Сон как капитан "золотой" сборной своей страны на Азиатских играх, был освобожден от обязательной военной службы. Но это лишь отсрочило "приговор", и в этом году ему придется пройти усеченные 3-недельные сборы.

За это время его ожидает марш на 30 километров, а также стрельба из оружия.

Кореец в нынешнем сезоне Английской Премьер-Лиги провел за "шпор" 32 матча во всех турнирах, забив 16 голов и сделав 9 ассистов.

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