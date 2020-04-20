Диаспора из игроков "Шахтера" в "Манчестер Юнайтед" летом может возрасти вдвое

20-летний хавбек донецкого "Шахтера" Тете попал в шортлист летних трансферов "Манчестер Юнайтед", утверждает thepeoplesperson.com.

Помимо бразильца в список вошли Ферран Торрес из "Валенсии" и игрок "Фиорентины" Федеркио Кьеза.

Но главной трансферной целью клуб с "Олд Траффорд" определил англичанина Джейдона Санчо, выступающего за дортмундскую "Боруссию".

Напомним, состав "красных дьяволов" с лета 2019 года располагает еще одним экс-игроком "Шахтера" и тоже бразильцем – Фредом, который перешел в МЮ за 47 млн фунтов.