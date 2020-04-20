"Наші гроші": перед стартом реформы госзакупок резко выросло количество договоров по 199 тысяч
"Наші гроші": перед стартом реформы госзакупок резко выросло количество договоров по 199 тысяч
Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)
Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)
Из-за нарушения карантина на пасхальной службе в Донецкой области открыто уголовное дело
Из-за нарушения карантина на пасхальной службе в Донецкой области открыто уголовное дело
У митрополита Онуфрия обнаружили коронавирус. В УПЦ МП это отрицают
У митрополита Онуфрия обнаружили коронавирус. В УПЦ МП это отрицают
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
В Украине продолжаются онлайн-трансляции Пасхальных богослужений
В Украине продолжаются онлайн-трансляции Пасхальных богослужений
Полиция сообщила о массовом нарушении карантина в Почаевской лавре
Полиция сообщила о массовом нарушении карантина в Почаевской лавре
Лукашенко о тактике борьбы с коронавирусом в Беларуси: "Не вижу, что мы в чем-то ошиблись"
Лукашенко о тактике борьбы с коронавирусом в Беларуси: "Не вижу, что мы в чем-то ошиблись"
Погрязшие во лжи: что общего у Онуфрия и Путина?
Погрязшие во лжи: что общего у Онуфрия и Путина?
ГлавнаяСпорт

Диаспора из игроков "Шахтера" в "Манчестер Юнайтед" летом может возрасти вдвое

МЮ "положил гла" на Тете.

Диаспора из игроков "Шахтера" в "Манчестер Юнайтед" летом может возрасти вдвое
Тете
Фото: ФК "Шахтер"

20-летний хавбек донецкого "Шахтера" Тете попал в шортлист летних трансферов "Манчестер Юнайтед", утверждает thepeoplesperson.com.

Помимо бразильца в список вошли Ферран Торрес из "Валенсии" и игрок "Фиорентины" Федеркио Кьеза.

Но главной трансферной целью клуб с "Олд Траффорд" определил англичанина Джейдона Санчо, выступающего за дортмундскую "Боруссию".

Напомним, состав "красных дьяволов" с лета 2019 года располагает еще одним экс-игроком "Шахтера" и тоже бразильцем – Фредом, который перешел в МЮ за 47 млн фунтов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также