L’Equipe составил сборную Франции всех времен по футболу

Единственным из действующих футболистов в ней является Килиан Мбаппе.

Самое авторитетное во Франции спортивное издание L’Equipe опубликовало состав символической сборной Франции всех времен, составленное по итогам интернет-опроса.

Фото: footykits.ru Старая гвардия

Основу дримтим составила старая гвардия.

Девять игроков представляли французскую национальную команду на победных чемпионате мира 1998 года и Евро-2000.

Единственным действующим игроком в сборной является нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, который стал чемпионом мира-2018. Также в состав был включен чемпион Европы 1984 года, экс-президент УЕФА Мишель Платини.

Тренером символической сборной Франции назван нынешний наставник Les Bleus Дидье Дешам, который, таким образом, вошел в две номинации.

Состав команды от L’Equipe выглядит так:

вратарь: Фабьен Бартез;

защитники: Биксант Лизаразю, Марсель Десайи, Лоран Блан, Лилиан Тюрам;

полузащитники: Патрик Виейра, Дидье Дешам, Мишель Платини, Зинедин Зидан;

нападающие: Тьерри Анри, Килиан Мбаппе.