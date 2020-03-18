У еще одного игрока "Ювентуса" диагностировали коронавирус

Полузащитник Блез Матюиди стал вторым футболистом в "Ювентусе", который сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.

Французский футболист находится на самоизоляции с 11 марта и до сих пор не почувствовал никаких симптомов болезни. Сообщается, что игрок хорошо себя чувствует, но продолжит жить в том же режиме и будет находится под наблюдением.

Напомним, первым футболистом, не только в "Ювентусе", но и во всей Серии А, который заразился короноварусом, был Даниэле Ругани. После обнаружения вируса у Ругани "Ювентус" ушел на карантин.

Напомним, что Серия А приостановила матчи из-за пандемии на неопределенный срок.

В свое время чемпион мира-2018 в составе сборной Франции Матюиди пожертвовал призовые от ЧМ, в размере 330 тыс. долл., на благотворительность.