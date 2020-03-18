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Игрок "Ботафого" стал первым футболистом в истории, забивавшим на пяти континентах

Кэйсукэ Хонда установил уникальное достижение.

Кэйсукэ Хонда
Фото: EPA/UPG
Кэйсукэ Хонда

Японский полузащитник бразильского "Ботафого" Кэйсукэ Хонда стал первым игроком в истории футбола, который забивал на пяти различных континентах.

Уникальное достижение 33-летний хавбек сборной Японии смог установить в матче чемпионата бразильского штата Рио-де-Жанейро между "Ботафого" и "Бангу" (1:1). Японец открыл счет в матче на 29-й минуте игры, реализовав пенальти.

Для Кэйсукэ этот гол стал дебютным на южноамериканском континенте.

Ранее Хонда забивал в Азии, выступая за японский "Нагоя Грампус", в Европе - за нидерландский "Венло", российский ЦСКА и итальянский "Милан", в Северной Америке - за мексиканскую "Пачуку" и Австралии – за "Мельбурн Викторию".

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