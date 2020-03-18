МОК отказывается переносить Олимпиаду-2020

Международный олимпийский комитет (МОК) по-прежнему планирует провести летние Олимпийские игры-2020 в японском Токио по запланированному ранее графику. Об этом сказано в коммюнике МОК.

"МОК продолжил консультации со всеми заинтересованными сторонами Олимпийских игр в Токио-2020. Первая состоялась с Международными федерациями олимпийских летних видов спорта. В ближайшие дни последуют встречи с Национальными олимпийскими комитетами (НОК), представителями спортсменов, Международным паралимпийским комитетом (МПК), другими международными федерациями (МФ) и другими заинтересованными сторонами", - говорится в заявлении.

"МОК по-прежнему полностью привержен Олимпийским играм в Токио-2020, и до начала Игр остается более четырех месяцев, и на этом этапе нет необходимости принимать какие-либо радикальные решения; и любое предположение в этот момент будет контрпродуктивным.

МОК призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио-2020 как можно лучше", - отмечено в коммюнике.