Зеленский попросил у олигархов 12 млрд гривен
Зеленский попросил у олигархов 12 млрд гривен
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
Рада без обсуждения приняла законопроект о коронавирусе
Рада без обсуждения приняла законопроект о коронавирусе
Кернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавируса (обновлено)
Кернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавируса (обновлено)
​НБУ объяснил скачок курса паникой и дефицитом наличной валюты
​НБУ объяснил скачок курса паникой и дефицитом наличной валюты
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
В Киеве подтвердили два случая коронавируса (обновлено)
В Киеве подтвердили два случая коронавируса (обновлено)
Ахметов предложил создать "мозговой центр" для преодоления Украиной экономических вызовов
Ахметов предложил создать "мозговой центр" для преодоления Украиной экономических вызовов
ГлавнаяСпорт

МОК отказывается переносить Олимпиаду-2020

Организация мониторит текущую ситуацию.

МОК отказывается переносить Олимпиаду-2020
Фото: insidethegames.biz

Международный олимпийский комитет (МОК) по-прежнему планирует провести летние Олимпийские игры-2020 в японском Токио по запланированному ранее графику. Об этом сказано в коммюнике МОК.

"МОК продолжил консультации со всеми заинтересованными сторонами Олимпийских игр в Токио-2020. Первая состоялась с Международными федерациями олимпийских летних видов спорта. В ближайшие дни последуют встречи с Национальными олимпийскими комитетами (НОК), представителями спортсменов, Международным паралимпийским комитетом (МПК), другими международными федерациями (МФ) и другими заинтересованными сторонами", - говорится в заявлении.

"МОК по-прежнему полностью привержен Олимпийским играм в Токио-2020, и до начала Игр остается более четырех месяцев, и на этом этапе нет необходимости принимать какие-либо радикальные решения; и любое предположение в этот момент будет контрпродуктивным.

МОК призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио-2020 как можно лучше", - отмечено в коммюнике.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также