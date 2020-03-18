В Европе остался только один национальный чемпионат по футболу, который не отменили

Украинская Премьер-лига предпоследней приостановила матчи национального чемпионатаиз-за пандемии коронавируса.

Отметим, что очередные календарные матчи внутреннего чемпионата в прошедший уик-энд успели провести в Венгрии, России, Белоруси и Сербии. После чего национальные федерации приняли решение на время остановить проведение чемпионата.

Таким образом, в настоящее время в Европе осталась лишь одна страна, в которой еще играются поединки футбольного чемпионата – это турецкая Суперлига.

Правда, все матчи играются при пустых трибунах.

Добавим, что на футбольных полях Турции сейчас выступают украинцы Денис Гармаш, Николай Морозюк, Артем Кравец и Евгений Селезнев, а также принадлежащий "Динамо" Жерсон Родригеш.