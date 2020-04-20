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Ла Лига и Федерация футбола Испании все же решили доиграть сезон Примеры

Чемпионат Испании должен быть доигран.

Ла Лига и Федерация футбола Испании все же решили доиграть сезон Примеры
Хавьер Тебас (справа) и Луис Рубиалес
Фото: Marca

Накануне состоялась встреча руководства испанской Ла Лиги и Королевской федерации футбола Испании (RFFE), на которой было принято решение о необходимости продолжения сезона в чемпионате Испании, сообщает Marca.

На встрече руководителя Ла Лиги Хавьера Тебаса и президента RFFE Луиса Рубиалеса, которая длилась 8 часов, также присутствовала глава Высшего спортивного совета Ирена Лосано, подчеркивает издание.

Ранее сообщалось, что все футболисты испанских клубов должны пройти три теста на коронавирус прежде, чем сезон возобновится.

Ла Лига рассматривает даты 28 мая, 6 июня и 28 июня для возобновления матчей.

В свою очередь, главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен назвал план Ла Лиги по рестарту сезона "нерабочим".

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