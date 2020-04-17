Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал рабочую версию нового календаря плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также определил потенциальные даты проведения финалов турниров, сообщает The Telegraph.
УЕФА предлагает сыграть финал ЛЧ в Стамбуле в последнюю субботу августа, так как продолжаются переговоры о переносе сроков окончания внутренних сезонов.
Финал ЛЕ в Гданьске предварительно назначен на 26 августа.
На 28-29 июля намечены матчи четвертьфиналов ЛЧ, и на 30 июля – 1/4 финала ЛЕ.
В УЕФА надеются, что к концу лета все ограничения на пересечения границ будут сняты.