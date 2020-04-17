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УЕФА обнародовал рабочую версию нового календаря плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы

На конец августа намечены финалы.

УЕФА обнародовал рабочую версию нового календаря плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы
Фото: EPA/UPG

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал рабочую версию нового календаря плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также определил потенциальные даты проведения финалов турниров, сообщает The Telegraph.

УЕФА предлагает сыграть финал ЛЧ в Стамбуле в последнюю субботу августа, так как продолжаются переговоры о переносе сроков окончания внутренних сезонов.

Финал ЛЕ в Гданьске предварительно назначен на 26 августа.

На 28-29 июля намечены матчи четвертьфиналов ЛЧ, и на 30 июля – 1/4 финала ЛЕ.

В УЕФА надеются, что к концу лета все ограничения на пересечения границ будут сняты.

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