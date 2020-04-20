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Опубликована десятка самых быстрых современных футболистов планеты

До олимпийских рекордов еще далековато.

Килиан Мбаппе
Фото: EPA/UPG
Килиан Мбаппе

Французское издание Le Figaro, на которое ссылается sport.ua, опубликовало рейтинг топ-10 самых быстрых игроков в современном футболе.

В нем нет ни Лионеля Месси, ни Криштиану Роналду.

А возглавил своеобразный хит-парад футболистов-спринтеров француз Килиан Мбаппе.

Список топ-10 самых быстрых футболистов.

  • 1. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") - 36 км/ч
  • 2. Иньяки Уильямс ("Атлетик") - 35,7 км/ч
  • 3. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") - 35,5 км/ч
  • 4. Карим Беллараби ("Байер") - 35,27 км/ч
  • 5. Кайл Уокер ("Манчестер Сити") - 35,21 км/ч
  • 6. Лерой Сане ("Манчестер Сити") – 35,04 км/ч
  • 7-8. Мохаммед Салах ("Ливерпуль") и Кингсли Коман ("Бавария") - 35 км/ч
  • 9. Альваро Одриосола ("Бавария") - 34,99 км/ч
  • 10. Начо Фернандес ("Реал") - 34,62 км/ч

Интересно, что, несмотря на отменную скорость, любому из этих футболистов все еще далеко до рекордного показателя ямайского спринтера Усэйна Болта, который в 2009 году продемонстрировал скорость в 44,72 км/ч, когда установил мировой рекорд в беге на 100 метров, преодолев дистанцию за 9,58 секунды.

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