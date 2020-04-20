Опубликована десятка самых быстрых современных футболистов планеты

Французское издание Le Figaro, на которое ссылается sport.ua, опубликовало рейтинг топ-10 самых быстрых игроков в современном футболе.
В нем нет ни Лионеля Месси, ни Криштиану Роналду.
А возглавил своеобразный хит-парад футболистов-спринтеров француз Килиан Мбаппе.
Список топ-10 самых быстрых футболистов.
- 1. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") - 36 км/ч
- 2. Иньяки Уильямс ("Атлетик") - 35,7 км/ч
- 3. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") - 35,5 км/ч
- 4. Карим Беллараби ("Байер") - 35,27 км/ч
- 5. Кайл Уокер ("Манчестер Сити") - 35,21 км/ч
- 6. Лерой Сане ("Манчестер Сити") – 35,04 км/ч
- 7-8. Мохаммед Салах ("Ливерпуль") и Кингсли Коман ("Бавария") - 35 км/ч
- 9. Альваро Одриосола ("Бавария") - 34,99 км/ч
- 10. Начо Фернандес ("Реал") - 34,62 км/ч
Интересно, что, несмотря на отменную скорость, любому из этих футболистов все еще далеко до рекордного показателя ямайского спринтера Усэйна Болта, который в 2009 году продемонстрировал скорость в 44,72 км/ч, когда установил мировой рекорд в беге на 100 метров, преодолев дистанцию за 9,58 секунды.