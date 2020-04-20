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Экс-игрока "Шахтера" обыгрывают чаще любого другого игрока в топ-5 лигах Европы

Фред – не большой мастак игры в обороне.

Экс-игрока "Шахтера" обыгрывают чаще любого другого игрока в топ-5 лигах Европы
Фред
Фото: EPA/UPG

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред демонстрирует далеко не самые лучшие статистические показатели игры в обороне в текущем сезоне.

По сообщению WhoScored, 27-летнего бразильца обыгрывают чаще всех среди игроков топ-5 европейских чемпионатов.

Отмечается, что оппоненты "проходят" Фреда в среднем по три раза за матч.

В свою очередь, процент успешных отборов у бразильца составляет всего 42.8%.

Напомним, что трансфер Фреда на "Олд Траффорд" осуществился летом 2018 года. За него МЮ заплатил донецкому "Шахтеру" 47 млн фунтов.

В текущем сезоне 27-летний бразилец провел за английский клуб 39 матчей, отличившись двумя голами и отдав четыре результативные передачи.

Добавим, что летом компанию Фреду в "МанЮнайтед" может составить еще один игрок "Шахтера".

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