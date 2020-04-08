Из-за коронавируса трансферная стоимость футболистов уменьшилась на 9 млрд евро

Авторитетный аналитический портал Transfermarkt снизил стоимость всех футболистов в среднем на 20%.
Отмечается, что игроков моложе 1998-го года это коснулось чуть меньше – их стоимость будет снижена всего на 10%.
Такое решение портала связано с пандемией коронавируса, а также экономическим кризисом, который начался в мире из-за карантина.
Таким образом, общая стоимость футболистов на портале снизилась на 9,22 млрд евро.
Первое место продолжает удерживать французский форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, чья рыночная стоимость уменьшилась на 20 млн евро – до 180 млн.
Второе-третье место делят английский хавбек "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг и бразильский форвард ПСЖ Неймар, чьи ценники обрушились на 32 млн евро.
Рыночная стоимость самого ценного игрока Бундеслиги - Джейдона Санчо снизилась со 130 до 117 млн евро, в то время как 31-летний Роберт Левандовски будет понижен с 70 до 56 млн.
Лионель Месси "упал" в цена со 140 до 112 млн евро и занимает лишь 9-е место в своеобразном хит-параде.
А Криштиану Роналду и вовсе стоит всего 60 млн евро. Только вот собирается ли "Ювентус" продавать португальца за такие смешные деньги.
- Viktor Tsygankov Динамо 16 Млн €
- Andriy Yarmolenko Вест Хэм Юнайтед 9,5
- Roman Yaremchuk Гент 9,5
- Marlos Шахтер 8
- Yevgen Konoplyanka Шахтер 4,8
- Júnior Moraes Шахтер Донецк 4
- Vladyslav Supryaga СК Днепр-1 2,7
- Artem Besedin Динамо 2,4
- Danylo Sikan Шахтер 1,8
- Ivan Petryak МОЛ Види 1,3