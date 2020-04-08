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Из-за коронавируса трансферная стоимость футболистов уменьшилась на 9 млрд евро

В среднем каждый игрок подешевел на 20%

Из-за коронавируса трансферная стоимость футболистов уменьшилась на 9 млрд евро
Криштиану Роналду
Фото: EPA/UPG

Авторитетный аналитический портал Transfermarkt снизил стоимость всех футболистов в среднем на 20%.

Отмечается, что игроков моложе 1998-го года это коснулось чуть меньше – их стоимость будет снижена всего на 10%.

Такое решение портала связано с пандемией коронавируса, а также экономическим кризисом, который начался в мире из-за карантина.

Таким образом, общая стоимость футболистов на портале снизилась на 9,22 млрд евро.

Первое место продолжает удерживать французский форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, чья рыночная стоимость уменьшилась на 20 млн евро – до 180 млн.

Второе-третье место делят английский хавбек "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг и бразильский форвард ПСЖ Неймар, чьи ценники обрушились на 32 млн евро.

Рыночная стоимость самого ценного игрока Бундеслиги - Джейдона Санчо снизилась со 130 до 117 млн евро, в то время как 31-летний Роберт Левандовски будет понижен с 70 до 56 млн.

Лионель Месси "упал" в цена со 140 до 112 млн евро и занимает лишь 9-е место в своеобразном хит-параде.

А Криштиану Роналду и вовсе стоит всего 60 млн евро. Только вот собирается ли "Ювентус" продавать португальца за такие смешные деньги.

Топ-10 самых дорогих украинских футболистов выглядит следующим образом.

  • Viktor Tsygankov Динамо 16 Млн €
  • Andriy Yarmolenko Вест Хэм Юнайтед 9,5
  • Roman Yaremchuk Гент 9,5
  • Marlos Шахтер 8
  • Yevgen Konoplyanka Шахтер 4,8
  • Júnior Moraes Шахтер Донецк 4  
  • Vladyslav Supryaga СК Днепр-1 2,7  
  • Artem Besedin Динамо 2,4
  • Danylo Sikan Шахтер 1,8
  • Ivan Petryak МОЛ Види 1,3
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