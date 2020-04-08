Гиггз составил сборную из бывших партнеров по "Манчестер Юнайтед", без Роналду и Кантона

Португалец и француз не входят в список фаворитов валлийца.

Легендарный полузащитник "Манчестер Юнайтед", единственный в истории Английской Премьер-Лиги 13-кратный чемпион АПЛ Райан Гиггз решил составить свою сборную из бывших футболистов МЮ.

Версию нынешнего главного тренера сборной Уэльса публикует официальный сайт "красных дьяволов".

Примечательно, что в дрим-тим не попал Криштиану Роналду, который выступал за "Юнайтед" с 2003 по 2009 год. В течение этого времени португалец выигрывал трижды АПЛ, дважды Кубок Лиги и единожды Кубок Англии, а также Лигу Чемпионов. Кроме того, играя за МЮ он завоевывал свой первый "Золотой мяч".

Кроме того, не нашлось места в составе и Эрику Кантона.

Вратарь: Петер Шмейхель.

Петер Шмейхель. Защитники: Гари Невилл, Рио Фердинанд, Микаэль Сильвестр, Денис Ирвин.

Гари Невилл, Рио Фердинанд, Микаэль Сильвестр, Денис Ирвин. Полузащитники: Дэвид Бекхэм, Рой Кин, Никки Батт, Пол Скоулз.

Дэвид Бекхэм, Рой Кин, Никки Батт, Пол Скоулз. Нападающие: Уэйн Руни, Уле-Гуннар Сольскьяер.

Валлиец также выделил трех лучших футболистов, с которыми когда-либо играл - Пол Скоулз, Гари Невилл и Рой Кин.

Напомним, Гиггз является абсолютным рекордсменом "Манчестер Юнайтед" по количеству сыгранных матчей за английский клуб (963 игры).

Кроме того, валлиец является единственным игроком, забивавшим в 21 сезоне Премьер-Лиги подряд. Он также является первым игроком, забивавшим в 11 розыгрышах Лиги Чемпионов подряд.

11 декабря 2007 года на торжественной церемонии в Букингемском дворце Гиггз был удостоен титула офицера ордена Британской империи (OBE).