Двукратная олимпийская чемпионка Лондона-2012 и Рио-де-Жанейро-2016 в беге на 800 метров, южноафриканка Кастер Семеня выложила новое видео в своем Instagram.

Она приняла участие в челлендже форварда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Суть упражнения состоит в том, чтобы в положении лежа на спине поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться достать ладонями до ступней как можно больше раз за 45 секунд. Португалец сделал 142 повторения, легкоатлетка - 176.

"Привет, ребята! - написала Семеня. - Спасибо Роналду за его вызов, он сделал все возможное, мне удалось набрать 176 за 45 секунд".