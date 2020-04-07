Ломаченко выразил желание сразиться с Мейвезером

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) назвал имя боксера, с которым хотел бы сразиться.

"Мне хотелось бы соревноваться с непобедимым, тем, кто идет без поражений. Я бы хотел попробовать себя с Мейвезером", – заявилт Ломаченко в интервью Top Rank Boxing.

Напомним, Флойд последний раз дрался с настоящим боксером в 2015 году.

Заключительный бой Мейвезера состоялся на нью-йоркской арене MGM и завершился его победой над соотечественником Андре Берто со счетом 117-111, 118-110 и 120-108. Таким образом, Мейвезер защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA (Super) в полусреднем весе.

После чего американец провел два поединка против бойца UFC Конора Макгрегора и кикбоксера Тенсина Насукавы по правилам бокса.

Добавим, что Мейвезер за один бой в 2017 году заработал больше, чем Роналду и Месси вместе за год.