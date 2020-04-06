Турнир UFC 249 могут провести в индейской резервации в США

Турнир UFC 249 могут провести в одной из индейских резерваций на западном побережье США, сообщает ESPN.

Отмечается, что такое решение можно объяснить тем, что там не действуют правила Атлетической комиссии штата, которые запрещают сейчас проводить спортивные мероприятия в США.

Напомним, сначала турнир UFC 249 планировали провести 18 апреля в Неваде, но из-за коронавируса он был перенесен в нью-йоркский Бруклин. Однако и там его постигла та же участь.

Главным событием турнира должен был стать бой между чемпионом промоушена в легком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым (28-0) и американцем Тони Фергюсоном (25-3), но Хабиб из-за невозможности выезда из России на нем не выступит.

Организаторы ищут замену россиянину.