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Игроки "Манчестер Юнайтед" пожертвуют 30% своей зарплаты больницам

Инициатива исходит от капитана команды.

Игроки "Манчестер Юнайтед" пожертвуют 30% своей зарплаты больницам
"Манчестер Юнайтед"
Фото: EPA/UPG

Футболисты "Манчестер Юнайтед" пожертвуют 30% своей зарплаты больницам и службам здравоохранения Великобритании, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, сообщает L'Еquipe.

Инициатива исходит от капитана "красных дьяволов" Гарри Магуайра.

Сообщается, что другие игроки МЮ согласились на предложение защитника после командного обсуждения с участием исполнительного директора клуба Эда Вудворда.

При этом финансовое положение позволяет 20-кратным чемпионам Англии не урезать зарплаты сотрудников клуба, чтобы компенсировать убытки из-за приостановки турниров.

Ранее от 4-месячной зарплаты отказались игроки "Ювентуса".

Отметим, что по данным worldometers.info в Великобритании число заболевших коронавирусом приблизилось к 48 тысячам, а число умерших составило 4 934.

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