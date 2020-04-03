Ведущие голландские клубы, включая "Аякс", ПСВ и АЗ, не хотят продолжать чемпионат

Ведущие клубы чемпионата Нидерландов заявили местной футбольной ассоциации, что не желают доигрывать сезон-2019/20, сообщает Voetbal International.

Многолетний лидер голландского клубного футбола – "Аякс", а также ПСВ и "АЗ Алкмаар" считают, что не стоит продолжать матчи в Эредивизи даже при пустых трибунах.

В свою очередь, УЕФА в письме, подписанном главой организации Александером Чеферином, завуалированно дал понять, что оставляет за собой право исключить клубы из Лиги Чемпионов и Лиги Европы в следующем сезоне, если национальные чемпионаты не будут доиграны.

"Поскольку участие в соревнованиях УЕФА определяется спортивными результатами, достигнутыми в конце полностью сыгранного национального соревнования, преждевременное завершение первенств может вызвать сомнения в выполнении этого условия. УЕФА оставляет за собой право определять, будут ли клубы допущены к соревнованиям УЕФА 2020/21, согласно соответствующим правилам, касающимся этих соревнований", - цитирует заявление УЕФА издание.

До приостановки турнира амстердамский клуб и клуб из Алкмаара лидировали в турнирной таблице, набрав одинаковое количество очков, однако "Аякс" опережал своих соперников по дополнительным показателям.

Тройку замыкал "Фейеноорд", а ПСВ расположился вслед за клубом из Эйндховена.

Ранее сообщалось, что проведение чемпионата Бельгии 2019/20 по футболу будет окончательно остановлено из-за пандемии коронавируса.