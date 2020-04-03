Клубы Английской Премьер-Лиги отклонили предложение доиграть сезон в Китае

"Ливерпуль" если и станет официально чемпионом сезона-2019/20, то только на родном острове.

Английские клубы несут большие финансовые потери из-за остановки чемпионата, вызванного пандемией коронавируса.

И на этом фоне вполне логичным выглядит предложение одного из руководителей клуба Английской Премьер-Лиги, который выдвинул идею, согласно которой, сезон 2019/20 можно доиграть в Китае, ведь проведение матчей АПЛ в "Поднебесной" могло несколько пополнить клубные бюджеты.

Но данное предложение было встречено неодобрительной реакцией, сообщает Voetbal Nieuws.

Нынешний розыгрыш АПЛ был приостановлен из-за коронавируса, но все же руководство Лиги намерено завершить его, доиграв после того, как ситуация в мире стабилизируется.

Напомним, что в Китае, который и стал отправной точкой распространения COVID-19, вирус практически локализовали.

Ранее УЕФА озвучил дату, до которой чемпионаты должны завершиться.