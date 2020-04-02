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Ведущий игрок "Тоттенхэма", несмотря на карантин, покинул Англию и отправился на военные сборы в Корею

Сон Хын Мин покинул Британские острова.

Ведущий игрок "Тоттенхэма", несмотря на карантин, покинул Англию и отправился на военные сборы в Корею
Сон Хын Мин
Фото: The Sun

Ведущий форвард лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин покинул Англию, где в настоящее время введен карантин в связи с пандемией коронавируса, сообщает The Sun.

27-летний футболист отправился на родину, в Южную Корею. Там ему предстоит пройти обязательные для любого корейца военные сборы, которые начнутся в конце этого месяца и продлятся четыре недели.

Таким образом, в случае возобновления сезона в мае форвард может пропустить несколько матчей.

Согласно законам Южной Кореи, каждый мужчина до 28 лет должен пройти службу в армии, которая длится 21 месяц.

Отметим, в 2018 году Сон как капитан "золотой" сборной своей страны на Азиатских играх, был освобожден от обязательной военной службы. Но это лишь отсрочило "приговор", и в этом году ему придется пройти усеченные сборы.

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