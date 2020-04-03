ФИФА работает над "планом Маршалла" по борьбе с последствиями коронавируса

ФИФА работает над деталями "плана Маршалла по футболу", чтобы справиться с финансовыми последствиями пандемии коронавируса, сообщает Reuters.

Организация готова выделить 2,7 млрд долларов, чтобы помочь мировому футболу справиться с кризисом, уточняет издание.

Для этого руководящий орган мирового футбола создал рабочую группу для изучения множества проблем, возникших в связи с приостановкой национальных чемпионатов и других мировых турниров в результате пандемии.

Ожидается, что ФИФА сосредоточится на путях, которыми организация сможет помочь поддержать ликвидность для тех национальных ассоциаций, которые испытывают серьезные финансовые проблемы в связи со вспышкой коронавируса.

Ситуация, сложившаяся в мире "угрожает нарушить и подорвать способность ассоциаций-членов ФИФА и других футбольных организаций, разрабатывать, финансировать и проводить футбольные мероприятия на всех уровнях, включая профессиональные, аматорские и молодежные", - цитирует представителя ФИФА издание.

При этом отмечается, что во всем мире значительное количество футболистов, как мужчин, так и женщин, останутся в чрезвычайно сложных экономических условиях.

Точный формат и детали этой помощи еще не определены, но отмечается, что будут проведены дальнейшие консультации с ассоциациями-членами ФИФА, континентальными конфедерациями и другими заинтересованными сторонами.

Напомним, предвыборная кампания будущего президента ФИФА Джанни Инфантино в 2016 году включала планы по распределению ресурсов организации. "Деньги ФИФА - это ваши деньги, а не деньги президента ФИФА", - заявил тогда швейцарец.

Добавим, что рабочая группа ФИФА оценивает предложения, чтобы продлить действующие контракты для игроков и тренеров до конца отсроченных внутренних футбольных сезонов.

В документе рекомендовано, чтобы ФИФА использовала свой недавно созданный "Фонд профессиональных игроков", чтобы облегчить любые трудности, с которыми сталкиваются клубы.