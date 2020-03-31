Абдельхак Нури в 2017 году после несчастного случая на футбольном поле был введен в состояние искусственной комы.

"Аякс" официально расторг контракт с полузащитником Абдельхаком Нури, сообщает De Telegraaf.

Контракт 22-летнего Нури, который обладает нидерландским и марокканским гражданством, с амстердамским клубом истекал в июне 2020 года, поэтому в случае, если бы клуб не сделал официальный жест, он бы автоматически продлевался на прежних условиях.

Напомним, 8 июля 2017 года в австрийском Инсбруке во время товарищеского матча с немецким "Вердером" Абдельхак потерял сознание на поле.

Он был госпитализирован на вертолете в местную больницу, где вечером того же дня был введен в состояние искусственной комы. 9 июля пресс-служба "Аякса" заявила, что причиной потери сознания футболиста стала сердечная аритмия.

Позже было объявлено, что у Нури диагностировано необратимое повреждение мозга. Исследования показали, что большая часть его мозга не функционирует и шансы на восстановление важнейших функций мозга равны нулю.

Однако, в августе 2018 года Абдельхак вышел из комы. Он уже узнает близких и может общаться с ними. При этом его тело все еще не двигается, только голова, но иногда он с помощью родственников и медперсонала встает с постели, чтобы сидеть в инвалидной коляске.

"Аякс" выплачивал зарплату Нури с тех пор, как футболист перенес сердечный приступ.

Амстердамский клуб поддерживает связь с семьей Нури и надеется найти решение, которое устроило бы все стороны.

Нури отыграл за первую команду "Аякса" в 9 матчах. Он является воспитанником клуба и признавался лучшим игроком второго дивизиона Нидерландов.