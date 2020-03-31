Вы идиоты, если думаете, что коронавирус – шутка, - Малиновский

Атакующий хавбек бергамской "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский высказался о пандемии коронавируса.

"Две медсестры в Италии покончили с собой. Сложно видеть столько смертей. Все, что пишут про Италию в интернете – правда. Так что сидите дома!

Кто думает, что коронавирус – это шутка, то вы идиоты. Смотрите передачи про море, а то везде один негатив", - цитирует футболиста во время прямой трансляции в Instagram news.sportbox.ru.

Напомним, вратарь "Аталанты" Марко Спортьелло сдал положительный тест на коронавирус.

Серия А, как и другие ведущие футбольные лиги, приостановлена на неопределенный срок.