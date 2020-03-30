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Олимпиаду-2020 решили провести 23 июля - 8 августа 2021 года

Японцы надеются, что за год пандемию удастся победить.

Олимпиаду-2020 решили провести 23 июля - 8 августа 2021 года
Фото: EPA/UPG

Токийскую Олимпиаду решили провести 23 июля - 8 августа 2021 года.

Об этом сообщил глава оргкомитета Олимпийских игр 2020 года Йоширо Мори после телефонного разговора с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, пишет CNN.

Напомним, что о переносе Олимпиады-2020 из-за пандемии коронавируса объявили еще на прошлой неделе, но новых дат тогда не назвали.

Изначально она должна была пройти 24 августа - 9 августа 2020 года.

В новую эру Игр (с 1896 года) их отменяли три раза, и все - из-за мировых войн. В 1916 году соревнования должны были пройти в Берлине, в 1940 - в Хельсинки, а в 1944 - в Лондоне. Правда, впоследствии столица Великобритании приняла первые послевоенные Игры 1948 года.

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