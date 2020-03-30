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Полотенце Брайанта с последнего матча легенды было продано с аукциона

Лот ушел с молотка за 33 тысячи долларов.

Коби Брайант
Фото: GARY A. VASQUEZ / USA TODAY SPORTS
Коби Брайант
Полотенце Коби Брайанта с его последнего матча за "Лос-Анджелес Лейкерс" продали на аукционе, сообщает CNN.

Покупатель выложил за лот 32 720 долларов.

По информации CNN, полотенце купил фанат "озерников" Дэвид Колер, который коллекционирует вещи клуба. Болельщик намерен открыть в Южной Калифорнии музей любимой команды.

Напомним, последняя игра Брайанта в его культовой 20-летней карьере состоялась 13 апреля 2016 года, когда он набрал 60 очков против "Юты Джаз". Изначально один из болельщиков снял с плеч баскетболиста полотенце, когда тот покидал площадку.

Баскетболист разбился 26 января в результате крушения вертолета, в котором был вместе со своей дочерью и еще 7-ю пассажирами.

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