Полотенце Брайанта с последнего матча легенды было продано с аукциона

Фото: GARY A. VASQUEZ / USA TODAY SPORTS Коби Брайант

Покупатель выложил за лот 32 720 долларов.

Winning bidder of the BodyArmor towel that Kobe wore in his final game is David Kohler, whose @LakersShrine has more than 2,000 Lakers items. Kohler bought the towel in @IconicAuctions sale, which closed this morning at $32,720, including buyer’s premium. pic.twitter.com/Y5VBUtKrNR — Darren Rovell (@darrenrovell) March 29, 2020

По информации CNN, полотенце купил фанат "озерников" Дэвид Колер, который коллекционирует вещи клуба. Болельщик намерен открыть в Южной Калифорнии музей любимой команды.

Напомним, последняя игра Брайанта в его культовой 20-летней карьере состоялась 13 апреля 2016 года, когда он набрал 60 очков против "Юты Джаз". Изначально один из болельщиков снял с плеч баскетболиста полотенце, когда тот покидал площадку.

Баскетболист разбился 26 января в результате крушения вертолета, в котором был вместе со своей дочерью и еще 7-ю пассажирами.