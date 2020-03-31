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Один из клубов УПЛ уже 3 месяца не выплачивает зарплаты футболистам, и дело не в коронавирусе

"Карпаты" перестали финансировать.

Один из клубов УПЛ уже 3 месяца не выплачивает зарплаты футболистам, и дело не в коронавирусе
"Карпаты"
Фото: zi.ua

Украинский журналист и бывший вице-президент "Карпат" Виктор Вацко в шоу "Вацко Live" сообщил о том, что львовский клуб не финансируются президентом "Карпат" Петром Дыминским уже три месяца.

"Мои источники в клубе сообщают, что Дыминский сейчас не финансирует клуб, зарплаты нет.

Задолженность по зарплате составляет три месяца.

Они - уже потенциальные свободные агенты, игрок просто пишет заявление из-за невыполнения контракта. Футбольный клуб "Карпаты" в данный момент недееспособен", - сделал заключение Вацко.

Добавим, что"Карпаты" пошли на вынужденный перерыв, занимая последнее место в турнирной таблице, отставая от спасительного места на 5 очков.

Напомним, в феврале "Карпаты" стали народной командой.

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