Комитет ФГУ проголосовал за продолжение гандбольного сезона 2019/2020 в Украине

Комитет по организации и проведению соревнований Федерации гандбола Украины рассмотрел вопрос дальнейшего проведения сезона 2019/2020.

Было рассмотрено обращение, в котором клуб "Мотор" (Запорожье) в связи с неопределенностью времени завершения карантина в Украине предлагает завершить чемпионат мужской Суперлиги и определить результаты соревнований по итогам первого круга, а также предлагает отменить дальнейший розыгрыш мужского Кубка Украины 2019/2020.

В то же время, большинство руководителей команд-участниц чемпионатов Украины всех уровней высказались за продолжение розыгрышей чемпионатов Украины и розыгрыша Кубков Украины после завершения карантина в Украине 24 апреля 2020 года, сообщается на официальном сайте ФГУ.

В итоге членами Комитета ФГУ было принято решение продолжить сезон 2019/2020 после завершения национального карантина. При этом Комитет вернется к календарю и системы розыгрышей всех чемпионатов Украины взрослых и детско-юношеских команд текущего сезона, с тем чтобы выбрать оптимальную формулу завершения сезона учитывая ситуацию, которая сложится на момент продления карантина.