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​В Беларуси зафиксировали первую смерть от коронавируса

Умер 75-летний актер национального драмтеатра.

​В Беларуси зафиксировали первую смерть от коронавируса
Фото: minzdrav.gov.by

В белорусском городе Витебске от коронавируса умер актер Национального академического драматического театра им. Якуба Коласа.

Об этом пишет БелаПАН.

Мужчине было 75 лет. Его вместе с женой госпитализировали больше недели назад. Сперва тесты показали отрицательный результат, но когда у мужчины ухудшилось состояние, ему провели повторное тестирование, которое подтвердило наличие коронавируса.

Его жена была выписана из больницы 26 марта, в то время как сам пациент находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

30 марта директор театра Александр Старых подтвердил, что у одного из актеров выявлен коронавирус. По его словам, "инфицированный актер за рубеж не ездил, находился на территории Беларуси, он мог где угодно [заразиться] - в транспорте, магазине, кто-то чихнул или кашлянул".

Никто из 146 сотрудников театра не изолирован, за ними ведется медицинское наблюдение. "Как контакт первого уровня изолирована супруга. До 18 апреля театр находится в репетиционном режиме, карантина в театре нет", - сказал директор.

По официальным данным Минздрава Беларуси на 30 марта, в стране зафиксировано 152 случая положительных тестов на COVID-19. 47 пациентов уже выписаны либо ожидают выписки. Продолжается медицинское наблюдение и лечение 105 человек.

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