Число заболевших ​COVID-19 в мире превысило 786,2 тыс. человек, боле 166 тыс. выздоровели

По состоянию на утро 31 марта во всем мире зарегистрировали 786 228 случаев заражения коронавирусом. Победили болезнь 166 041 человек, 37 820 - скончались.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

На первом месте по количеству заражений остаются США (164 603 человек). Случаи инфицирования зафиксированы во всех 50 штатах, число умерших достигло 3 164 человек, только в Нью-Йорке скончались 914. Число выздоровевших достигло 5 896.

В Италии за это время заболели 101 739 человек, умерли 11 591, вылечились 14 620 человек.

Испания сообщает о 87 956 инфицированных. Среди них 16 780 выздоровевших. Умерли 7 716 человек.

Больше всего летальных случаев - в Италии, в Испании и Китае. Во Франции умерли 3 030, в Германии - 645, в Великобритании - 1 411, в Иране - 2 757, в Нидерландах - 865, Бельгии - 513, в Турции - 168.

Напомним, число случаев COVID-19 в Украине выросло на 68, до 548.