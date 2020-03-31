У премьера Израиля Нетаньяху коронавирус не подтвердился

Однако он пока останется на карантине.

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проверили на коронавирус после того, как у его советницы Ривки Палух выявили COVID-19.

Врачи протестировали Нетаньяху дважды, коронавируса нового типа не обнаружили, сообщил представитель премьера Офир Гендельман.

"Тесты на коронавирус премьер-министра Нетаньяху, его семьи и сотрудников (канцелярии премьера, - ред.) показали отрицательный результат. Однако, он (премьер, - ред.) останется на карантине до дальнейших распоряжений министерства здравоохранения", - написал Гендельман в своем твиттере.

رئيس الوزراء نتنياهو تفقد القوات المنتشرة على حدود قدطاع غزة وقال: "



أوعزت بتعزيز القوات المنتشرة هنا وبالاستعداد لخوض معركة واسعة النطاق. فليعلم جميع المواطنين أن لو اضطررنا لخوض معركة واسعة النطاق - فسندخل إليها أقوياء بعد أن استنفذنا جميع الخيارات الأخرى". pic.twitter.com/dUTzgvEOs1 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) March 28, 2019

О заражении советницы Палух израильские СМИ сообщили ранее 30 марта. Ее тест оказался положительным после того, как у супруга диагностировали COVID-19. Отмечалось, что Палух присутствовала на одном мероприятии с Нетаньяху на прошлой неделе, но оно проходило в соответствии с эпидемиологическими предписаниями.

Нетаньяху и ряд его сотрудников добровольно приняли решение уйти на карантин.

Еще 20 марта из-за угрозы распространения коронавируса власти Израиля запретили гражданам выходить из дома. Спустя несколько дней - закрыли все синагоги, мечети и церкви.

По данным на 30 марта, Израиль находится на 17-м месте в мире по количеству случаев заболевания коронавирусом. В стране зафиксировано в общей сложности 4347 случаев COVID-19, 80 из них находятся в очень тяжелом или критическом состоянии. 16 человек скончались, 134 - выздоровели.