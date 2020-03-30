Число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 100 тыс. человек, более 14 тыс. выздоровели

В Италии в понедельник, 30 марта, общее число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч.

С учетом умерших и тех, кто выздоровел, спустя 40 дней после первого случая COVID-19 в Кодоньо, Ломбардия, количество инфицированных коронавирусом составляет 101 739.

В то же время представленные департаментом гражданской защиты данные подтверждают тенденцию к замедлению распространения COVID-19 в стране.

Агентство ANSA пишет, что за сутки зафиксировано 1648 новых случаев коронавирусной инфекции. Воскресный показатель был более чем вдвое выше - 3815.

По состоянию на 30 марта в Италии от коронавируса умерло 11 591 человек. Только в понедельник от COVID-19 скончались 812 человек, а днем ранее - 756 человек.

Комиссар по чрезвычайным ситуациям в связи с коронавирусом Анджело Боррелли заявил, что "сегодня мы регистрируем 1590 выздоровевших - самый высокий (ежедневный) показатель с начала чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом".

По его словам, общее количество вылеченных выросло до 14 620 человек.

Также сообщается об инфицировании коронавирусом 8358 медицинских сотрудников. За сутки их количество увеличилось на 595 человек. По данным Министерства здравоохранения Италии, за сутки скончалось еще 2 врача, доводя число смертей среди медперсонала выросло до 63 человек.