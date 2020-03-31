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ГлавнаяМир

​На пирамиде Хеопса высветили призыв оставаться дома

В стране зафиксировали 656 случаев коронавируса, 41 человек умер.

Фото: EPA/UPG

Египетские власти в понедельник вечером высветили на пирамиде Хеопса призыв оставаться дома.

Как сообщает Gulf News, на пирамиду была выведена проекция со словами "Оставайтесь в безопасности", "Оставайтесь дома", "Спасибо тем, кто сохраняет нас в безопасности".

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

По состоянию на 30 марта в Египте зарегистрировали 656 случаев заболевания COVID-19, включая 41 смертельный исход. По сообщениям, из общего числа инфицированных 150 выздоровели.

Египет, экономика которого сильно зависит от туристической отрасли, раньше провел масштабную дезинфекцию археологических памятников, музеев и прочих мест по всей стране. Одновременно введены строгие меры социального дистанцирования для снижения риска заражения 100 миллионов жителей страны. Закрыты туристические и религиозные объекты, не работают школы, а воздушные перевозки остановлены.

Власти также объявили комендантский час в ночное время.

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