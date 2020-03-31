В Ивано-Франковске проверили 154 пациентов с пневмонией и у трети выявили коронавирус

В Ивано-Франковске экспресс-тесты на коронавирус показали положительный результат у 57 человек. Результаты еще должен подтвердить лабораторный ПЦР-анализ.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив, пишет "Курс".

108 пациентов находятся в областной инфекционной больнице, из которых 39 - жители Ивано-Франковска, двое из с. Чукаловка и четверо - из с. Черниев. С 30 марта жители города и пригородных сел также могут поступать с подозрениями на коронавирус и в другие городские медучреждения.

В больницах Ивано-Франковска на стационаре находятся 154 пациентов с диагнозом "пневмония". За последние сутки поступили еще 17 таких больных. Пациентам с подозрением на коронавирус провели 150 экспресс-тестов, из которых 57 показали положительный результат. Далее ожидается лабораторное подтверждение этих анализов ПЦР-тестами.

Официально в городе подтверждены 16 случаев заболевания COVID-19, еще два случая из с. Чукаловка (один - летальный) и один пациент с Черниева.

"Мы можем сегодня дополнительно заказать лабораторию. В городе есть 5-6 ПЦР-лабораторий, чтобы проводить такие ПЦР-тесты. Однако ожидаем согласования главного санитарного врача. Сейчас ПЦР-тесты могут делать в инфекционной больнице", - отметил Марцинкив.

Напомним, 17 марта в Ивано-Франковске умерла 56-летняя женщина. Коронавирус у нее подтвердили только через два дня. 23 марта сообщалось, что коронавирусом также заразился муж погибшей и еще два человека - медсестры, контактировавшие с умершей пациенткой.