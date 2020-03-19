В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
Премьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболу
Премьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболу
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Депутат Верховной Рады заразился коронавирусом (обновлено)
Депутат Верховной Рады заразился коронавирусом (обновлено)
Рим, закрытый город
Рим, закрытый город
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
"Эпицентр" решил не прекращать работу, несмотря на карантин
"Эпицентр" решил не прекращать работу, несмотря на карантин
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В Украине зафиксировали третью смерть от коронавируса

56-летняя женщина за границу не выезжала.

В Украине зафиксировали третью смерть от коронавируса
Фото: EPA/UPG

В Ивано-Франковске от коронавируса умерла женщина.

"Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", - говорится в сообщении Минздрава.

Как сообщает местное издание "Курс", женщине было 56 лет, она жила и работала в Ивано-Франковске, за границу не выезжала.

Врио главы Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив рассказал на экстренном брифинге, что женщина заболела 13 марта. У нее была повышенная температура, кашель.

15 марта женщина обратилась к семейному врачу, но от госпитализации отказалась.

16 марта ее каретой скорой доставили в инфекционную больницу. Подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но ночью 17 марта она умерла.

Напомним, 13 марта в Радомышле умерла от коронавируса 71-летняя женщина, недавно вернувшаяся из Польши.

16 марта в Черновцах умерла 33-летняя женщина с COVID-19, хотя врачи считают, что смерть была связана не с этой болезнью.

Из 21 выявленного случая коронавирусной болезни три (14%) привели к летальному исходу.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также