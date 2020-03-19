В Украине зафиксировали третью смерть от коронавируса

56-летняя женщина за границу не выезжала.

В Ивано-Франковске от коронавируса умерла женщина.

"Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", - говорится в сообщении Минздрава.

Как сообщает местное издание "Курс", женщине было 56 лет, она жила и работала в Ивано-Франковске, за границу не выезжала.

Врио главы Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив рассказал на экстренном брифинге, что женщина заболела 13 марта. У нее была повышенная температура, кашель.

15 марта женщина обратилась к семейному врачу, но от госпитализации отказалась.

16 марта ее каретой скорой доставили в инфекционную больницу. Подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но ночью 17 марта она умерла.

Напомним, 13 марта в Радомышле умерла от коронавируса 71-летняя женщина, недавно вернувшаяся из Польши.

16 марта в Черновцах умерла 33-летняя женщина с COVID-19, хотя врачи считают, что смерть была связана не с этой болезнью.

Из 21 выявленного случая коронавирусной болезни три (14%) привели к летальному исходу.