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Буткевич выделил 14 миллионов для закупки помощи медучреждениям Житомирской области

Компания приобрела средства индивидуальной защиты, медикаменты, дезинфицирующие средства, медицинские кровати и оборудование.

В Житомирскую область, где в числе первых был введен режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса, компания украинского бизнесмена Геннадия Буткевича приобрела средства индивидуальной защиты, медикаменты, дезинфицирующие средства, медицинские кровати и оборудование.

На данный момент Буткевич выделил более 14 миллионов гривен на закупку необходимого медицинского обеспечения. Продукция уже доставляется в медучреждения Житомирской области.

“Пержанская рудная компания”, которая входит в инвестиционную компанию BGV Group Геннадия Буткевича, передала медучреждениям Житомирской области и респираторы, костюмы биозащиты, медицинские рукавички, маски, антисептики, дезинфицирующие средства и прочее на общую сумму более 1 миллиона гривен.

Кроме того, компания Буткевича доставила в Житомирскую область 75 многофункциональных кроватей для медицинских целей на сумму более 1,5 миллиона гривен и передала их на баланс управления здравоохранения Житомирской ОГА.

Буткевич выделил 14 млн на закупку медпомощи для Житомирской области Буткевич выделил 14 млн на закупку медпомощи для Житомирской области Буткевич выделил 14 млн на закупку медпомощи для Житомирской области Буткевич выделил 14 млн на закупку медпомощи для Житомирской области Буткевич выделил 14 млн на закупку медпомощи для Житомирской области Буткевич выделил 14 млн на закупку медпомощи для Житомирской области

Необходимой продукцией также были обеспечены медучреждения Олевска Житомирской области. Как сообщает местная власть, “Пержанская рудная компания” перечислила 779 тысяч гривен на закупку необходимых средств индивидуальной защиты и средства для дезинфекции.

Продукция была направлена в Олевскую центральную больницу, Олевский центр первичной медицинской помощи и еще более шести медицинских учреждений и организаций, осуществляющих мероприятия по недопущению распространения коронавируса.

Компания Буткевича дополнительно помогла Олевской громаде в закупке медикаментов еще на 178 тысяч гривен. Также “Пержанская рудная компания” приобретет для Олевской центральной больницы дорогостоящее медицинское оборудование, необходимое для защиты от коронавируса и борьбы с ним, а именно: кислородный концентратор, предназначенный для работы 2 аппаратов ИВЛ высокого давления, и аппарат искусственной вентиляции легких.

Буткевич выделил 14 млн на закупку медпомощи для Житомирской области Буткевич выделил 14 млн на закупку медпомощи для Житомирской областиВся остальная закупленная продукция будет также в ближайшее время доставлена в медучреждения Житомирской области, в компании Буткевича говорят, что продолжают мониторить потребности и не исключают, что объёмы помощи, учитывая критическую нехватку обеспечения, будут ещё большими.

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