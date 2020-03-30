Полиция взяла под охрану отель "Козацкий", в котором на обсервации находятся прилетевшие из Катара граждане

Они следят за тем, чтобы не было попыток побега.

Полиция Киева взяла под охрану отель "Козацкий", в котором на обсервации размещены вернувшиеся из Катара украинцы. Об этом пишут "Українські новини".

"Отель под охраной, чтобы никто не сбежал", - сказал представитель киевской полиции.

Обсервация в этом отеле бесплатная. Случаев побега не зафиксировали.

Еще 50 пассажиров рейса из Катара находятся в самолете, поскольку отказались от обязательной обсервации, пишет "Украинская правда".

"Ночью прибыли 2 рейса из Дохи, Катар. На рейсах находилось около 350 человек. Часть из них уже направилась в определенные места обсервации (часть с пониманием отнеслась к нововведению, часть – согласилась после разъяснений). Примерно 50 человек еще находятся в самолетах и категорически отказываются от обсервации. С ними ведется разъяснительная работа", - заявил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

Напомним, 29 марта в аэропорт "Борисполь" из-за границы прилетело несколько рейсов с украинцами. Часть эвакуированных из Вьетнама украинцев сопротивлялись обсервации и вырывались домой.

30 марта Кабмин сообщил, что поддержал усиление карантинных мер из-за коронавируса.

Те, кто вернулся из стран или регионов с местной передачей вируса, подлежат обязательной обсервации на протяжении двух недель. В Мининфраструктуры уточнили, что эти лица считаются такими, которые имели контакт с больным коронавирусом, потому и подлежат обязательной обсервации в течение 14 дней после пересечения государственной границы. Они должны находиться в специализированных учреждениях.