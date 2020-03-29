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Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 475

Зафиксировано 10 летальных случаев, 6 человек выздоровели.

Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 475
Тестування на наявність коронавірусу (2019-нCoV) у лабораторії міста Ухань, провінція Хубей, Китай, 06 лютого 2020
Фото: EPA/UPG

В Украине по состоянию на вечер воскресенья, 29 марта, число заразившихся коронавирусом выросло на 57 и составило 475 случаев.

Об этом сообщает телеграм-канал Минздрава Коронавірус_інфо.

"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 6 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - говорится в сообщении.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2264 подозрения на новую коронавирусную инфекцию. 1066 из них не подтвердились, 183 - исследуются.

В утренней сводке Минздрава сообщалось о 418 заболевших и 9 смертях в следствие коронавирусной инфекции.

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