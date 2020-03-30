Отмечается, что такая схема будет способствовать снижению рисков инфицирования для других пациентов.

В Украине появились временные пункты скринингового медицинской сортировки больных коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram-канале.

Отмечается, что такие пункты развернуты по всей Украине - на территории больниц первой волны госпитализации. Все пациенты с респираторными симптомами, которые обращаются в медучреждения (сами, или по направлению врача) должны пройти первичное скрининговое медицинское распределение еще до входа в приемное отделение.

"Это позволит медработникам распределять пациентов в зависимости от степени тяжести и госпитализировать только тех больных, которые требуют круглосуточного медицинского наблюдения. Такая схема будет способствовать снижению рисков инфицирования на территории больницы для других пациентов", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Временные пункты приема оборудованы на базе палаток Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщила пресс-служба МВД.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

По состоянию на 30 марта во всех областях страны и городе Киеве установлено 217 таких пунктов.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Напомним, по состоянию на 30 марта количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 480, из них 11 - летальные. Шестеро пациентов выздоровели.