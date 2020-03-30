Рада проголосовала за назначение министром здравоохранения Украины Максима Степанова

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Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Максима Степанова министром здравоохранения Украины. За проголосовали 246 парламентариев.

Из "Слуги народа" его кандидатуру поддержали 195 нардепов, из ОПЗЖ - 21, в "Европейской солидарности", "Голосе" и "Батькивщине" за его назначение не проголосовал никто, из группы "За майбутнє" за проголосовали 8 нардепов, из "Довиры" - 13, также его назначение поддержали 9 внефракционных.

Степанов уже принес присягу в зале заседаний перед депутатами.

Степанов приносит присягу

Напомним, на первом внефракционном заседании 30 марта Рада уволила министра здравоохранения Илью Емца, однако за назначение Степанова на его место не хватило голосов. Кандидатуру Максима Степанова на должность министра здравоохранения поддержали только 217 депутатов.

О том, что кандидатура бывшего руководителя Одесской ОГА Максима Степанова рассматривается на должность главы Минздрава, стало известно еще 27 марта.

Как сообщалось ранее, кандидатура Степанова считалась наиболее вероятной на пост главы Минздрава еще летом, при формировании правительства Гончарука, однако в последнюю минуту выбор остановили на Зоряне Скалецкой.

Напомним, Максим Степанов возглавлял Одесскую обладминистрацию с 2017 по 2019 годы. Родился в Амурской области, Россия. Учился в Донецком Национальном медицинском университете им. М. Горького по специальности Лечебное дело. Позже также окончил Киевский национальный экономический университет по специальности Международная экономика.

Свою карьеру Максим Степанов начинал санитаром Славянской городской больницы №1, где работает главврачом его отец - Владимир Степанов. После этого Степанов ушел в бизнес, и дальше - во власть.

Степанов является близким другом и кумом Игоря Палицы.

В марте этого года Степанов нашел и купил аппарат искусственной вентиляции легких для инфекционной больницы Одессы.