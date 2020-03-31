Количество инфицированных в Испании за сутки выросло на 9 тысяч человек

Количество людей, умерших от коронавирусной инфекции в Испании, во вторник превысило 8 тысяч человек. В то же время вылечились свыше 19 тысяч заразившихся. Общее количество инфицированных достигло 94 тысяч человек, за последние сутки выявили 9222 новых случая болезни (рост - почти 11%).

Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Минздрава.

С начала эпидемии умерли 8189 человек (в том числе за сутки - 849), а 19259 полностью выздоровели (за сутки - 2479 человек). В отделениях интенсивной терапии находятся 5607 человек.

По сравнению с предыдущим днем в Испании увеличились все суточные показатели: новых заражений, летальных случаев и выздоровлений.

Самое большое количество инфицированных - в Мадриде (27,5 тыс. человек), Каталонии (18,8 тыс.), Стране Басков (6,3 тыс. человек), Кастилии-Ла-Манча (6,4 тыс. человек) и Кастилии-Леон (6,2 тыс. человек).

Правительство Испании расширило действие чрезвычайных противоэпидемических мер. С 31 марта по 9 апреля все граждане, чья работа не является жизненно необходимой, должны будут оставаться дома. Работникам выплатят зарплату, но затем им надо будет отработать пропущенное время.