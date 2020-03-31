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​​Сенат Польши принял антикризисную программу на 45 млрд евро

Из закона убрали положения, которые не касаются борьбы с коронавирусом.

​​Сенат Польши принял антикризисную программу на 45 млрд евро
Фото: EPA/UPG

Верхняя палата парламента Польши в четыре утра (по киевскому времени) приняла так называемый "Антикризисный щит": программу действий для поддержки экономики страны на сумму 212 млрд злотых (более 45 млрд евро).

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что Сенат внес 104 поправки к закону, отменив, в частности, изменения, которые предлагались в избирательном кодексе, но оставив положения, которыми на время эпидемии и 30 дней после неё продолжаются разрешительные документы на пребывание и работу иностранцев, в том числе и украинцев.

"Учитывая ожидания поляков, сенаторы сделали определенный выбор и в ходе этого заседания внесли только те поправки, которые считали ключевыми... Сенаторы устранили из закона положения, которые не касаются борьбы с коронавирусом", - заявил после голосования маршалок Сената Томаш Гродзький.

Он добавил, что верхняя палата планировала внести 2 тыс. поправок к данному закону, но поскольку антикризисную программу необходимо принять как можно скорее, то они остановились только на 100 из них. В частности, Сенат отменил в законе поправку к избирательному кодексу страны, которая вводила корреспонденционное голосование лицами, находящимися на карантине или которым более 60 лет.

В  общей сложности антикризисный пакет в Польше будет состоять из пяти основных блоков: защиты рабочих мест, поддержки системы здравоохранения, безопасности финансовой системы, поддержки предпринимательства, а также развития инвестиций в публичном секторе.

Внеочередное заседание Сейма по этому делу состоится во вторник, 31 марта. Ожидается, что после его принятия "Антикризисный щит" сразу подпишет президент.

Напомним, в Польше до 11 апреля запретили выходить на улицу без необходимости. 20 марта Польша объявила режим пандемии из-за коронавируса. Ранее власти страны ввели на границах санитарный контроль.

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