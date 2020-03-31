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Россия создала новую нефтяную компанию "Росзарубежнефть"

Компания была зарегистрирована после того, как "Роснефть" объявила о продаже венесуэльских активов, чтобы избежать санкций США.

Россия создала новую нефтяную компанию "Росзарубежнефть"
Фото: Интерфакс

Россия создала новую нефтяную компанию "Росзарубежнефть" после того, как "Роснефть" объявила о продаже венесуэльских активов, чтобы избежать санкций США.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные госреестра юрлиц РФ.

Согласно реестру, "Росзарубежнефть" была поставлена на учет 28 марта.

Компания зарегистрирована в Москве, ее уставный капитал составляет 322,7 млрд рублей. Она будет заниматься добычей и транспортировкой нефти и нефтяного (попутного) газа.

"Росзарубежнефть" полностью принадлежит Росимуществу. Держателем реестра акционеров новой компании является ООО "Реестр-РН", которое также является держателем реестра акционеров "Роснефти".

Генеральный директор "Росзарубежнефти" - Николай Рыбчук. Его полный тезка - член Совета ветеранов Анголы, бывший военный атташе и представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в этой стране. В Анголе в середине 1980-х служил и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

О продаже "Роснефтью" ее активов в Венесуэле стало известно 28 марта. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев объяснил продажу активов и уход из Венесуэлы желанием добиться снятия санкций, введенных США против дочерних структур "Роснефти".

Напомним, цены на мировом нефтяном рынке начали снижаться в январе, после начала эпидемии коронавируса и последовавшим падением спроса на топливо. Обвал произошел 9 марта после развала сделки ОПЕК и России. Саудовская Аравия, а позднее Ирак, Кувейт и ОАЭ также заявили, что готовы продавать нефть со скидками от мировой цены. Подробнее читайте в материале LB.ua "Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили".

30 марта российская нефть Urals подешевела до уровня 1999 года, до 16 долларов за баррель.

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