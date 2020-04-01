Слезы Бэтмена

В эти тяжелые для всего мира дни, в богатом особняке острова Мартас-Винъярд, (штат Массачусетс), на цветочной террасе, в кресле-качалке, сидит чернокожий пенсионер. Он подолгу смотрит на океан. Подносит к губам бокал и делает глоток скотча. Временами улыбается странной и отчасти печальной улыбкой, в которой нет и доли сарказма. Имя ему Барак.

Фото: EPA/UPG

Если бы сменивший его четыре года назад Везунчик Дональд хотя бы листал Библию, он бы знал, что гордыня - не просто самый тяжкий грех. Американцам ли бояться греха? Он бы понял, что гордыня наказуема. В шоу, ведущим которого он был, можно было кричать и бахвалиться, грубить и хвастаться, строить из себя чемпиона и властелина мира.

Но жизнь - не шоу. Америка любит супергероев ровно до той минуты, пока они способны спасать хотя бы саму Америку.

В 2008 Обама принял на себя удар глобального кризиса, выцарапался из него и передал страну на подъеме рыжему бизнесмену. Что сделал Трамп? Он украсил фургон собственными флажками, не переставая гудел и строил гримассы соседям. Уверенный в своей безупречной харизме, этот шестикратный банкрот на ровном месте умудрился растерять опытных экспертов, рассориться с международными партнерами и наговорить столько чуши, что опровергать ее смогут и следующие поколения американцев.

Властелин Твиттера слишком громко кричал о своей избранности и предрекал крах фондового рынка, крах страны и чуть ли не всей капиталистической системы, если ему объявят импичмент.

И вот крах пришел. Подкрался внезапно. И совсем не оттуда, где ожидали.

Пресловутая летучая мышь, вырвавшись из Вуханя, уже наделала много горя по всему миру. Но американцам она, похоже, откроет одну важную истину. Им придется понять, что их президент, так долго игравший всесильного Бэтмена, не способен защитить их даже от своего родственника -зараженного крылатого уродца. Что он - просто грузный старик в плаще и маске из китайского реквизита. А нижняя шлейка его хваленого трико с бутафорскими кубиками пресса, словно стринги, врезалась в зад настолько глубоко, что именно она, а не предчувствие конца, заставляют сегодня Дональда страдать, изображая задумчивость и озабоченность.

Фондовый рынок в красном. Каждый четвертый работоспособный американец уже без работы. У гигантского финансового пакета, на днях принятого Конгрессом и подписанного Трампом, есть все шансы повторить эффект борьбы с межпланетным злом из культового блокбастера "Пятый элемент". С каждым очередным ударом по кризису, хаос будет возрастать в разы. Кто-то может верить в талант Главнокомандующего, но я боюсь, что под фирменной бейсболкой заботы о стране будут сражаться с воспоминаниями о любимой клюшке для гольфа. И после финальной истерики клюшка победит.

В борьбе за собственную жизнь, Америка очень скоро забудет о всех вообще и об Украине, в частности. Впрочем, в эти тревожные дни Украина и так сверяет время не по Вашингтону, а по Вене. И не потому, что в австрийской столице по прежнему живет человек, способный создавать украинских мэров и президентов.

В Украине звучит Штраус. Опасный зверек напомнил ей о другой "Летучей мыши" - об опере. И она, подхваченная беззаботным венским вальсом, - судя по количеству граждан, подставляющих свои безмятежные лица весеннему солнцу, - плевать хотела на карантины, маски, самоизоляцию. Называйте это как хотите. Печальный опыт итальянцев пока мало кого научил.

С нашим национальным фатализмом при нашей национальной медицине и с нашими отечественными управленцами - остается надеяться только на милость Божью.

Ибо даже в могущественнейшей стране фарт у рыжих не вечен.