Импичмент Трампа отменяется? Сенат начинает слушания

Сегодня в 13.00 по восточному времени начнётся первое заседание соотносительно дела об импичменте президента США – Дональда Трампа. На сей раз партию отыграют в Сенате, где (в отличие от Палаты представителей), у республиканцев небольшое, но всё же большинство. В Белом доме, вероятнее всего, ожидают, что сенаторы справятся с этим делом до 4 февраля – дня, когда Трамп выступит с ежегодным обращением к Конгрессу.

Фото: EPA/UPG

Турборежим по-американски

Если вы посмотрите на последние опросы общественного мнения в США, то вы увидите, что американское общество продолжает быть расколотым с точки зрения целесообразности процедуры импичмента Трампа. Ничего особо не поменялось с тех пор, как конгрессмены из Нижней палаты передали свидетельства и доказательства в Сенат.

Этим и пользуется команда и сторонники главы Белого дома. Половинчатость суждений даёт возможность маневрировать. И на сей раз мяч – на стороне Дональда Трампа. Всё обставлено должным образом: главенствует глава Верховного суда (сторонник всё же республиканских ценностей), защищает опытная команда (кто-то даже прошёл условно тождественное дело Клинтона), принимает решение небольшое, но своё, республиканское большинство.

Этим шансом нельзя не воспользоваться, чтобы завершить процесс быстро и выйти из него победителем. Ведь Сенат может успеть оправдать Трампа и предоставить тому подарок накануне ежегодного обращения к Конгрессу. Где глава Белого дома, конечно же, не забудет упомянуть об «охоте на ведьм» и в очередной раз обвинить демократов в проведении негосударственной политике.

Вот почему глава республиканского большинства в Сенате Митч Макконелл наряду со своими сподвижниками предложил провести слушания по ускоренной процедуре.

Фото: EPA/UPG Председатель Верховного суда США Джон Робертс (в центре) перед слушаниями по делу об импичменте Дональда Трампа, Вашингтон, округ Колумбия, 16 января 2020.

Всё будет происходить в турборежиме: сторонам защиты и обвинения отводится 24 часа на озвучивание своих позиций. В бытность слушаний об импичменте Клинтона представителям двух лагерей отводилось идентичное время, правда заседания длились по шесть часов в день. На сей раз они будут длиться двенадцать часов. Таким образом многие американцы просто лягут спать или выключат кнопку телевизионного пульта, так и не досмотрев слушания.

К слову, ни сенаторы, ни конгрессмены выступать не будут. Дело исключительно за менеджерами – теми, кто представляет стороны защиты и обвинения в ходе слушаний.

Планируется, что уже в среду начнётся второй шестнадцатичасовой этап, когда каждая из сторон ответит на вопросы сенаторов, которые будут представлены в письменном виде. При этом, как уже указали представители сенатского большинства, менеджерам не обязательно использовать всё время, предложенное им. То есть, всё снова-таки пойдёт по закрытой процедуре.

Обойдёмся без свидетелей

Известно, что лидер сенатского большинства Чак Шумер должен внести на рассмотрение Сената поправку относительно заслушивания в ходе заседания либо свидетелей в целом, либо отдельно взятого свидетеля. Инициатива будет обсуждаться в течение двух часов.

В то же время есть инициатива Макконелла (лидера республиканского большинства), которая откладывает вопрос заслушивания свидетелей до окончания дебатов и ответов на вопросы сенаторов. Вероятнее всего, именно эта резолюция будет поддержана.

Фото: EPA/UPG Глава республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл в перерыве заседаний Сената в Капитолии США, Вашингтон, 16 января 2020.

Однако самое интересное, что она не имеет императивного основания: простым большинством голосов республиканцы смогут отказать в заслушивании показаний тому или иному свидетелю. Вопрос заключается в том, все ли представители Республиканской партии выкажут монолитную позицию. Думается, что все, ведь с выборами президента в следующем году грядёт и обновления всей Палаты представителей, а также трети Сената.

Предельно знаменательно, что доказательства к разбирательству будут приобщены не автоматически. По привлечению сомнительных и новых документов будет также проходить голосование.

Кстати, само заседание может спокойно перейти в закрытый режим, в котором (в отличие от нынешнего формата) могут принимать участие сами сенаторы. Именно поэтому пресс-корпус Капитолия будет оборудован металлоискателями.

Фото: EPA/UPG

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Процесс об импичменте Клинтона длился около месяца, нынешний процесс продлится куда меньше – возможно, до двух недель. Да, после его окончания раскол в американском обществе никуда не денется, однако Трамп получит этапную победу.

Улучшатся ли его шансы при этом на победу на последующих президентских выборах? Скорее всего, что да. Ведь люди очень быстро забывают события в таком интенсивном информационном поле.