Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили

9 марта президент США Дональд Трамп заявил о полезности падения мировых цен на нефть для потребителей , но обвинил в биржевом нефтяном крахе Саудовскую Аравию, РФ и фейковые новости. После этого выступления главы Белого дома в Вашингтоне состоялась встреча министра финансов США Стивена Мнучина и посла РФ в США Анатолия Антонова. На встрече американский министр обратил внимание РФ “на важность сохранения порядка на рынке нефти”.

Как США посадили Россию на мель

После вызова российского посла в американское казначейство 9 марта, впервые, после проведенного 6 марта провального собрания группы государств ОРЕС+, на публике появился российский министр энергетики Александр Новак. “Я хочу сказать, что дверь не закрыта. При необходимости у нас есть различные инструменты, включая сокращение или увеличение производства. И могут быть достигнуты новые соглашения с ОРЕС", - заявил руководитель ведомства.

Фото: EPA/UPG Министр энергетики России Александр Новак

После того как Вашингтон определился с виновными в “черном понедельнике”, а РФ тактически отступила, наступила минута молчания и ценовой обвал на биржах начал понемногу откатываться. Например, нефть сорта Brent за сутки вышла на цену $36,9/бар после снижения до четырехлетнего минимума в $31/бар.

С нефтью аравийских сортов подобного падения цен пока не наблюдается, вероятно потому, что Мнучин, проведя беседу с российским послом, забыл то же сказать Саудовской Аравии. Кроме твита Дональда Трампа, по крайней мере официально, пресса не сообщает о какой-либо реакции США в отношении Эр-Рияда. Видимо поэтому Саудовская Аравия пока что продолжает ценовое давление на мировой рынок и начисляет беспрецедентно высокие премии покупателям аравийской нефти.

Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

В частности, 10 марта агентство Lloyds сообщило, что из-за притока дешевой аравийской нефти ставки фрахта танкеров в мировом масштабе за одни сутки подскочили на 6%. Нас заверили, что такой ажиотаж имеет перспективу дальнейшего роста. В этот же день Forbes зафиксировал подорожание стоимости акций ведущих танкерных флотов. Разогрев их котировок выглядел поразительным на фоне того, что акции ExxonMobil и SaudiAramco на мировых фондовых биржах просели на 10%, а акции российской “Роснефти” обрушились на 35%. Рекордсменом роста в нефтяной “черный понедельник” стал флот Euronav, акции которого подскочили на 7%. Акции танкерных флотов Teekay Tankers и DHT Holdings выросли на 4%.

Идеальное партнёрство Эр-Рияда и Вашингтона

Эти и другие оценки прессой долгосрочного ажиотажа на рынке танкерного фрахта сводятся к тому, что Саудовская Аравия руководствуется задачей срочного реформирования структуры своей наибольшей в мире добывающей нефтяной компании Saudi Aramco, которую для Королевства впору называть государствообразующей.

По сравнению с другими мировыми гигантами ее структура имеет слишком большой уклон в сторону добычи. Без принудительного удешевления нефти реформирование Королевством этой прибыльной, весьма благополучной и самой крупной в мире добывающей нефтекомпании может занять уйму времени. Вплоть до нескольких десятилетий – 10, 20 или 30 лет.

Фото: EPA/UPG На территории Saudi Aramco

Все зависит от того, в какой цене будет держаться сырая нефть и с какой силой эту компанию в ее нынешнем виде будут хвалить ее менеджеры, нанятые этими же менеджерами знатоки “лучших мировых практик” и зарубежные “консультанты реформ” саудовской компании. А их песни могут быть вечны, лишь бы цена на нефть не проседала.

В отличии от менеджеров-заробитчан, владельцы компании, то есть саудовские власти, нацелены побыстрее превратить Saudi Aramco в полноценный конгломерат. С собственным танкерным флотом, с глобальной сетью зарубежных НПЗ и предприятий нефтехимии, и с сетями собственных автозаправок в большинстве стран мира.

Короткие кредиты и венчурные инвестиции начинают концентрироваться на этих секторах промышленности (называемом Downstream) в определенные периоды: именно тогда, когда сырая нефть дешевеет. А когда она наоборот демонстрирует признаки ценового роста, инвесторы и кредиторы стремятся разместить свои средства в других секторах – что называется, поближе к скважине (секторе Upstream).

Руководствуясь такой логикой, Саудовская Аравия еще в 2016 году начала первый этап реструктуризации Saudi Aramco. Тогда Королевство выделило астрономические суммы для собственного танкерного флота компании, насчитывавший тогда всего около 30 единиц, что было категорически мало для самого крупного в мире производителя нефти.

За несколько лет число своих танкеров у компании выросло в несколько раз. Saudi Aramco в рекордно короткое время превратилась в самого крупного по тоннажу мирового обладателя танкерного флота, способствуя баснословному росту ВВП Южной Кореи, где строилось большинство танкеров.

После “танкерного периода” 2016-2019 годов, аккурат к нынешнему нефтяному «черному понедельнику-2020», пришел черед вывода компании в самый сложный сегмент – сбыт и переработку нефти за рубежами Саудовской Аравии. Как и первый “танкерный период” трансформации компании, нынешняя, вторая фаза ее структурной реформы требует дальнейшего снижения цен нефти. Чем власти Саудовской Аравии с энтузиазмом и занялись.

Молчаливое согласие США с демпингом и планы трансформации Saudi Aramco объясняется тем, что саудовцы и американцы выглядят идеальными партнерами для нефтяной своп-торговли. Основной сбыт саудовской нефти – это Индо-Тихоокеанский регион, а основным рынком экспорта почти всей американской нефти (кроме Аляски) являются страны побережья Атлантики. Поэтому партнеры могут эффективно меняться ресурсами и вместе выдавливать нелояльных конкурентов.

Фото: EPA/UPG Президент США Дональд Дж. Трамп (слева) наследный принц Бин Салман из Саудовской Аравии (справа)

Впишется ли в эти американо-саудовские своп-операции «Роснефть» и вассальная по отношению к ней Венесуэла –это очень большой вопрос. По крайней мере, в большинстве своём министр финансов США и посол РФ говорили именно о венесуэльской тематике. Вероятнее всего, российскому дипломату рассказали, как партнёрство Вашингтона и Эр-Рияда скажется на будущем «Роснефти». Но всё это покажут новостные ленты ближайших дней.

А пока эти новости пишутся, США и Саудовская Аравия пытаются не замечать, как РФ пытается отползти и, сделав шаг назад, отказаться от объявленного ею выхода из сделки с OPEC+.