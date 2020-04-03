После коронавируса футбол будет совершенно другим, - президент ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о своем видении влияния последствий пандемии коронавируса на мировой футбол.

"Футбол обязательно вернется. Когда это случится, мы отпразднуем прекращение этого ужаса. Но один урок нужно усвоить: футбол будет совсем другим. Он станет более социальным, более человечным и менее высокомерным", - цитирует Инфантино Reuters.

"Он будет привязан к отдельным странам, но вместе с тем станет еще более глобальным. Из него уйдет заносчивость. Мы должны стать человечнее и внимательнее по отношению к истинным ценностям", - особо отметил функционер.

Ранее Инфантино заявил, что пришло время сделать шаг назад и реформировать спорт, и, в частности – футбол, в котором финансовые ресурсы все больше концентрировались в руках нескольких элитных клубов.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в Европе отменили почти все национальные первенства и еврокубки. Единственный турнир, который продолжается, - чемпионат Беларуси.

ФИФА готовит "план Маршалла", чтобы справиться с финансовыми последствиями пандемии коронавируса.