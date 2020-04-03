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Роналду стоит на пороге членства в элитный клуб спортсменов-миллиардеров

Криштиану станет первым футболистом-миллиардером.

Роналду стоит на пороге членства в элитный клуб спортсменов-миллиардеров
Криштиану Роналду
Фото: EPA/UPG

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду станет четвертым спортсменом в мире после звезд гольфа Тайгера Вудса, бокса Флойда Мейвезера-младшего и баскетбола Майкла Джордана, который заработал 1 млрд долларов за свою карьеру, сообщает Football Italia, со ссылкой на Business Insider.

По данным источника, футболист достигнет в конце сезона отметки в миллиард долларов, несмотря даже на 4-месячным сокращением заработной платы в Bianconeri, введенного туринским клубом в связи с пандемией коронавируса.

Кроме зарплаты в "Ювентусе", Роналду имеет доход за счет владения брендом мужской одежды CR7 и сетью отелей, а также за счет рекламных контрактов.

При этом отмечается, что Криштиану благодаря бренду CR7 заработал около 100 млн евро только в 2019 году.

Больше португальца в прошлом сезоне заработал лишь капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.

Вместе с тем, к концу 2020 года компанию Роналду, Джордану, Мейвезеру и Вудсу может составить швейцарский теннисист Роджер Федерер, отмечает издание.

Напомним, совсем недавно Роналду приобрел за 9,5 млн евро лимитированную модель Bugatti.

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